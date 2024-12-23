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Константинов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Константинов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Данилова
Место события
Данилова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3496
Константинов Михаил
Текст оригинальной записи
Константинов Михаил д. Данилова

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