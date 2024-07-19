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Капылов Степан Ларионович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Капылов Степан Ларионович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
40
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Черной
Место события
Черной, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3494
Капылов Степан Ларионович
Текст оригинальной записи
Капылов Степан Ларионович д. Черной

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