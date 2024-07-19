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Капылов Дмитрий Ларионович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Капылов Дмитрий Ларионович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
39,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Черной
Место события
Черной, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3493
Капылов Дмитрий Ларионович
Текст оригинальной записи
Капылов Дмитрий Ларионович д. Черной

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