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Иевлев Михаил Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иевлев Михаил Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
133,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Талошно
Место события
Талошно, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 23.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3492
Иевлев Михаил Алексеев - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Иевлев Михаил Алексеев ус. Талошно Московский мещанинь

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