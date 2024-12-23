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Иванов Акакий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Акакий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мельницы
Место события
Мельницы, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3469
Иванов Акакий
Текст оригинальной записи
Иванов Акакий д. Мельницы

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