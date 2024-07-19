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Иванов Ларион

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Ларион
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Максимкова
Место события
Максимкова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3464
Иванов Ларион
Текст оригинальной записи
Иванов Ларион д. Максимкова

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