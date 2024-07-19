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Иванов Михаил Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Михаил Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Крутца
Место события
Крутца, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 22.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3463
Иванов Михаил Михайлович
Текст оригинальной записи
Иванов Михаил Михайлович д. Крутца

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