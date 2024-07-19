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Евстифеев Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евстифеев Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Максимкова
Место события
Максимкова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3428
Евстифеев Константин
Текст оригинальной записи
Евстифеев Константин д. Максимкова

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