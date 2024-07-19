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Дмитриев Тимофей Каево

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Тимофей Каево
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3421
Дмитриев Тимофей Каево
Текст оригинальной записи
Дмитриев Тимофей Каево крест. Боровического у. д. Комарова

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