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Данилов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мал. Шеновы
Место события
Мал. Шеновы, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3420
Данилов Михаил
Текст оригинальной записи
Данилов Михаил д. Мал. Шеновы

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