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Графченков Иван Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Графченков Иван Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мошенке
Место события
Мошенке, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3415
Графченков Иван Яковлев
Текст оригинальной записи
Графченков Иван Яковлев д. Мошенке

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