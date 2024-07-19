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Григорьев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мал. Горки
Место события
Мал. Горки, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3409
Григорьев Алексей
Текст оригинальной записи
Григорьев Алексей д. Мал. Горки

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