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Горбовский Ефим Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Горбовский Ефим Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
46,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Буянцева
Место события
Буянцева, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 21.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3405
Горбовский Ефим Федорович - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Горбовский Ефим Федорович мещ. д. Буянцева

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