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Гребницкий Николай Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гребницкий Николай Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
80
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Каева
Место события
Каева, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3404
Гребницкий Николай Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Гребницкий Николай Александрович двор. д. Каева

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