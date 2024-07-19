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Васильев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Мал. Бабья
Место события
Мал. Бабья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3392
Васильев Никита
Текст оригинальной записи
Васильев Никита д. Мал. Бабья

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