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Вихров Петр Георгиевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Вихров Петр Георгиевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3384
Вихров Петр Георгиевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Вихров Петр Георгиевич Священник Вислене-Островской церкви

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