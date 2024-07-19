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Васильев Устин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Устин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Больш. Гусина
Место события
Больш. Гусина, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3383
Васильев Устин
Текст оригинальной записи
Васильев Устин д. Больш. Гусина

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