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Богданов Андрей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Андрей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
15,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Маслова
Место события
Маслова, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3382
Богданов Андрей - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Богданов Андрей мещ. д. Маслова

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