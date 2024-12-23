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Белов Фодор Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Белов Фодор Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3381
Белов Фодор Иванов
Текст оригинальной записи
Белов Фодор Иванов д. Раменья, прош. на ст. Торбино

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