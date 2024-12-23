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Богданов Лука

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Лука
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
41,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Казани
Место события
Казани, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3377
Богданов Лука
Текст оригинальной записи
Богданов Лука д. Казани

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