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Быстрицкий Порфирий Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Быстрицкий Порфирий Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место события
Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 20.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3376
Быстрицкий Порфирий Михайлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Быстрицкий Порфирий Михайлович Священник Козлово Покровской церкви

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