Алексеев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Кузьма

Алексеев Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
31
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Каевская волость
Место
Буянцева
Место события
Буянцева, Каевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3338
Алексеев Кузьма
Текст оригинальной записи
Алексеев Кузьма д. Буянцева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.