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Яковлев Евстафий Богданов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Евстафий Богданов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Волмы
Место события
Волмы, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3337
Яковлев Евстафий Богданов
Текст оригинальной записи
Яковлев Евстафий Богданов д. Волмы

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