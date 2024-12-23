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Яковлев Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Яковлев Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Карпова
Место события
Карпова, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3332
Яковлев Никифор
Текст оригинальной записи
Яковлев Никифор д. Карпова

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