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Филиппов Василий Филиппов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филиппов Василий Филиппов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Божеводово
Место события
Божеводово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 19.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3325
Филиппов Василий Филиппов
Текст оригинальной записи
Филиппов Василий Филиппов д. Божеводово

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