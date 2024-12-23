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Федоров Константин Павлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Федоров Константин Павлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
80,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Лешино
Место события
Лешино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3313
Федоров Константин Павлович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Федоров Константин Павлович ус. Лешино двор.

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