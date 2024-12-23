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Упенек Иван Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Упенек Иван Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
41,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Лопусково
Место события
Лопусково, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3310
Упенек Иван Яковлевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Упенек Иван Яковлевич д. Лопусково мещ.

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