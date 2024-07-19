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Торицын Николай Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Торицын Николай Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Кривгаго
Место события
Кривгаго, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3309
Торицын Николай Михаилович
Текст оригинальной записи
Торицын Николай Михаилович пус. Кривгаго

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