Титов Семен Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Семен Михаилович

Титов Семен Михаилович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Титов Семен Михаилович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Петрово Поле
Место события
Петрово Поле, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3308
Титов Семен Михаилович
Текст оригинальной записи
Титов Семен Михаилович д. Петрово Поле

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.