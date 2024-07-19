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Тимофеев Поликарп

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Поликарп
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3303
Тимофеев Поликарп
Текст оригинальной записи
Тимофеев Поликарп прож. на ст. Торбино

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