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Тимофеев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Высокого Острова
Место события
Высокого Острова, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3300
Тимофеев Иван
Текст оригинальной записи
Тимофеев Иван с. Высокого Острова

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