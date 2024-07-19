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Тидеман Юрий Юганович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тидеман Юрий Юганович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
76,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Глушино
Место события
Глушино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3298
Тидеман Юрий Юганович
Текст оригинальной записи
Тидеман Юрий Юганович ус. Глушино

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