Суродин Федор Григорьев
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Суродин Федор Григорьев
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Сословие
- крестьянство
- Ценз
- земля в пусташ. Ильино с. Ародтова Симбирск. губ. (12,3)
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Крестецкий уезд
- Волость
- Заручевская волость
- Место
- Ильино
- Место события
- Ильино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3297
Суродин Федор Григорьев - сословие: крестьянство
- Текст оригинальной записи
- Суродин Федор Григорьев земля в пусташ. Ильино кр. с. Ародтова Симбирск. губ.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1845
1912
Ардатово