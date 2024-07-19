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Суродин Федор Григорьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Суродин Федор Григорьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
земля в пусташ. Ильино с. Ародтова Симбирск. губ. (12,3)
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Ильино
Место события
Ильино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3297
Суродин Федор Григорьев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Суродин Федор Григорьев земля в пусташ. Ильино кр. с. Ародтова Симбирск. губ.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1845
1912
Ардатово

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