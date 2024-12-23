Семенов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Василий

Семенов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Чернецка
Место события
Чернецка, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3293
Семенов Василий
Текст оригинальной записи
Семенов Василий 1-й д. Чернецка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.