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Степанов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Потарья
Место события
Потарья, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3291
Степанов Никифор
Текст оригинальной записи
Степанов Никифор д. Потарья

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