Семенов Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Кондратий

Семенов Кондратий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Семенов Кондратий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Голма
Место события
Голма, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 18.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3285
Семенов Кондратий
Текст оригинальной записи
Семенов Кондратий д. Голма

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.