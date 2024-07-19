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Савельев Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савельев Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
2070 к. с.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3279
Савельев Роман - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Савельев Роман наст. Нароновской цер.

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