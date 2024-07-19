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Римкевич Александр Семенов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Римкевич Александр Семенов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3278
Римкевич Александр Семенов - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Ринчин (он же Римкевич) Александр Семенов ст. Торбино Ник. ж. д. мещ. Могилевской губ.

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