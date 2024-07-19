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Рицберг Иосиф Вильгельмов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Рицберг Иосиф Вильгельмов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3274
Рицберг Иосиф Вильгельмов
Текст оригинальной записи
Рицберг Иосиф Вильгельмов Веррос. у. Лифляндской губ.

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