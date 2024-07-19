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Росадин Василий Прокофьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Росадин Василий Прокофьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Заболотье
Место события
Заболотье, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3273
Росадин Василий Прокофьев
Текст оригинальной записи
Росадин Василий Прокофьев пус. Заболотье

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