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Потапов Павел Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Потапов Павел Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
13,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3272
Потапов Павел Алексеев - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Потапов Павел Алексеев ст. Торбино кр. Владимир. губ. Вязминов. у. с. Рыла

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