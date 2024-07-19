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Прошичев Петр Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прошичев Петр Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3270
Прошичев Петр Иванов
Текст оригинальной записи
Прошичев Петр Иванов

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