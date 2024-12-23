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Прокофьев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокофьев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Ермолина
Место события
Ермолина, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3268
Прокофьев Василий
Текст оригинальной записи
Прокофьев Василий д. Ермолина

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