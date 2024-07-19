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Петров Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бол. Заполька
Место события
Бол. Заполька, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3252
Петров Кузьма
Текст оригинальной записи
Петров Кузьма д. Бол. Заполька

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