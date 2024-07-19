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Петров Еким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Еким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Бол. Заполька
Место события
Бол. Заполька, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3251
Петров Еким
Текст оригинальной записи
Петров Еким д. Бол. Заполька

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