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Петров Спиридон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Спиридон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
66,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Чернецка
Место события
Чернецка, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3250
Петров Спиридон
Текст оригинальной записи
Петров Спиридон д. Чернецка

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