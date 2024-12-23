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Прейс Василий Карлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прейс Василий Карлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
248
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Волма
Место события
Волма, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3248
Прейс Василий Карлович
Текст оригинальной записи
Прейс Василий Карлович с. Волма

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