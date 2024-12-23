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Потапенко Игнатий Николаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Потапенко Игнатий Николаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
почетные граждане
Ценз
143,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Ольхово
Место события
Ольхово, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3247
Потапенко Игнатий Николаевич - сословие: почетные граждане
Текст оригинальной записи
Потапенко Игнатий Николаевич поч. граж д. Ольхово

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