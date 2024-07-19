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Посадский Степан Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Посадский Степан Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
36,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место
Торбино
Место события
Торбино, Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3246
Посадский Степан Васильевич - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Посадский Степан Васильевич двор. при ст. Торбино д. Улюшино

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