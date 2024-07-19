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Озеров Николай Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Озеров Николай Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
52,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Заручевская волость
Место события
Заручевская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 17.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 3245
Озеров Николай Степанович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Озеров Николай Степанович свящ. Высоко-Островской церкви

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